Федун: Луис Адриано? Увидим, когда начнётся чемпионат

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун дал короткий комментарий после победы над норвежским клубом «Сарпсборг 08» в контрольном матче.
Встреча проходила в Марбелье на стадионе «Мунисипаль де Марбелья» и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил Луис Адриано, для которого этот гол стал пятым в пяти контрольных матчах межсезонья.
«Тренировочная игра. Луис Адриано? Увидим, когда начнётся чемпионат», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Футболисты «Спартака», которые не приняли участие в игре, провели вечером тренировку на одном из полей футбольного центра Марбельи.