Кутепов: Луис Адриано на все 100 освоился в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов после победы над норвежским клубом «Сарпсборг 08» в контрольном матче (1:0) похвалил форварда Луиса Адриано, забившего победный мяч. Для Адриано этот гол стал пятым в пяти контрольных матчах межсезонья.
«Честно скажу, не удивлён его результативностью. Я думаю, в «Милан» людей просто так не берут. Кто бы что ни говорил, считаю, это хорошее приобретение. Мне кажется, Луис Адриано на все 100 уже освоился в «Спартаке», — сказал Кутепов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.