Гаритано уволен с поста наставника «Депортиво», команду может возглавить Мель

Руководство «Депортиво» приняло решение уволить Гаиску Гаритано с поста главного тренера команды, сообщает AS.
Галисийский клуб пошёл на этот шаг после поражения команды в выездном матче 24-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» со счётом 0:4. Согласно информации источника, «Депортиво» может возглавить Пепе Мель, работавший ранее у руля таких команд, как «Тенерифе», «Хетафе», «Райо Вальекано» и «Бетис». С последним в данный момент ведутся переговоры, которые уже достаточно продвинулись.
«Депортиво» в данный момент занимает в турнирной таблице 17-е место, набрав 19 очков.