Сересо: продление контракта с Ф. Торресом? «Атлетико» хочет купить Месси

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо дал достаточно интересный ответ на вопрос представителей СМИ о том, собирается ли клуб продлевать контракт с нападающим Фернандо Торресом, сообщает испанское интернет-издание Sport.
Сересо был задан этот вопрос после матча 24-го тура чемпионата Испании между столичной и каталонской командами. Играя на своём поле, подопечные Диего Симеоне проиграли со счётом 1:2. Автором победного гола сине-гранатовых стал нападающий Лионель Месси.
«Продление контракта с Торресом? «Атлетико» хочет купить Месси», — сказал с юмором Сересо.
Контракт Торреса с «Атлетико» в силе до конца текущего сезона. Месси в свою очередь имеет соглашение с «Барселоной» до лета 2018 года. В данный момент клуб ведёт достаточно непростые переговоры с футболистом сборной Аргентины на предмет продления контракта.