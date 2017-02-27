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Эвра получил травму в матче с «ПСЖ» и выбыл на несколько недель

27 февраля 2017, понедельник. 09:31. Футбол
Защитник «Марселя» Патрис Эвра, который перешёл в команду во время зимнего трансферного окна, второй раз за короткий промежуток времени угодил в лазарет. 35-летний футболист 10 февраля восстановился после повреждения и успел принять участие в двух матчах чемпионата Франции. В поединке против «ПСЖ», который состоялся накануне, Эвра вновь получил травму.

Патрис появился на поле с первых минут, а в перерыве был заменён. После игры футболист признался, что это его вина.

«Это моя вина. Медицинский персонал сделал всё, что мог, но я упрямый и хотел играть», — цитирует Эвра RMC.

Сколько времени французскому защитнику потребуется на восстановление, станет известно после углублённого обследования.
Источник: RMC Сообщить об ошибке
Теги
Марсель ПСЖ Патрис Эвра Травмы — футбол
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27 февраля 2017, понедельник
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