Румменигге: ни с кем не вели переговоров насчёт поста спортивного директора

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отметил, что клуб ни с кем не вёл переговоров относительно поста спортивного директора. В данный момент эта должность в «Баварии» вакантна, и немецкие СМИ неоднократно поднимали этот вопрос. При этом назывались некоторые специалисты, которые потенциально могли бы занять этот пост.
«У нас был вариант с Ламом, но, к сожалению, это не сработало. Должен также сказать, что у нас в кармане не было готового решения. Мы просто решили, что спокойно и без лишнего давления будем рассматривать вопрос», — цитирует Лама tz.