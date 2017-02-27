Губернатор: я заинтересован, чтобы Бердыев продолжил работу в «Ростове»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сказал, что заинтересован в продолжении сотрудничества с вице-президентом «Ростова» Курбаном Бердыевым.
«Я заинтересован в том, чтобы Бердыев продолжил работу в клубе, буду с ним встречаться перед началом чемпионата. Он столько сделал для создания этой команды, что нельзя останавливаться, надо развиваться. И что важно — он очень любит город Ростов-на-Дону», — цитирует Голубева ТАСС.
Также Голубев отметил, что «Ростов» уже решил задачи в еврокубках. Ранее команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, пройдя по сумме двух встреч «Спарту» (5:1).
«У команды есть желание побеждать, плюс она выглядит монолитно, умеет не только обороняться, но и играть в атаке, и счёт 4:0 это показал. По сути, команда уже выполнила задачу на евросезон — сыграла зрелищно, результативно. Задача победить в турнире, конечно, не ставилась, но при сохранении той же динамики, настроя, поддержки со стороны болельщиков, у команды есть шансы пройти далеко», — отметил Голубев.