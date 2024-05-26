Лукас Оласа ответил на вопрос о своём будущем в «Краснодаре»

29-летний левый защитник «Краснодара» Лукас Оласа высказался относительно своего будущего в российском клубе.

«Моё будущее? Я остаюсь в «Краснодаре». Не планирую покидать клуб», — приводит слова Оласы «РБ Спорт».

Уругвайский футболист перешёл в «Краснодар» из испанского «Реала Вальядолид» минувшим летом. В нынешнем сезоне Оласа принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 29-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

По итогам нынешнего сезона РПЛ «Краснодар» занял второе место, набрав 56 очков.

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