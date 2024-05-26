Антон Шунин высказался о возможном переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ»

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин отреагировал на слухи о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».

«Достиг ли Сафонов такого уровня, чтобы уехать в Европу? У меня отличные отношения с Матвеем, я ему желаю попробовать себя в такой большой команде. Считаю, что тому, кто не заслуживает, такие клубы предложения не делают. Если Матвей получает такие предложения, значит, он заслужил это», — приводит слова Шунина «РБ Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что «ПСЖ» достиг договорённости с «Краснодаром» о переходе Матвея Сафонова.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.