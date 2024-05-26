Источник: «Ростов» интересуется вратарём «Зенита» Васютиным

Вратарь «Зенита» Александр Васютин вошёл в сферу интересов «Ростова». Об этом сообщает «Спорт день за днём».

По информации источника, ростовчане направили предложение голкиперу. Сторона игрока в данный момент обдумывает предложение.

29-летний Александр Васютин является воспитанником санкт-петербургского «Зенита», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт вратаря с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает Васютина в € 400 тыс. В нынешнем сезоне Васютин провёл пять матчей, два из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил семь мячей.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что руководство санкт-петербургского «Зенита» ещё не приняло решения о будущем голкипера Васютина.