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Церемония премии РПЛ: претенденты на награду лучшему полузащитнику сезона

Церемония премии РПЛ: претенденты на награду лучшему полузащитнику сезона
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Сегодня, 26 мая, состоится церемонии премии Герои РПЛ. Прямую трансляцию данного мероприятия можно будет посмотреть в группе «Матч ТВ» в социальной сети VK. Начало трансляции — в 18:00 мск.

В число финалистов в номинации «Полузащитник сезона» Российской Премьер-Лиги вошли три футболиста:

  • Эдуард Сперцян («Краснодар»);
  • Данил Пруцев («Спартак»);
  • Антон Миранчук («Локомотив»).

Напомним, в нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 29 матчах РПЛ, в которых отметился 11 голами и семью ассистами. Пруцев сыграл в 23 матчах чемпионата России, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Миранчук принял участие в 29 встречах (шесть голов и пять ассиста).

По итогам нынешнего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

Известные дети спортсменов:

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