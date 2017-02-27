РФС снял статус «легионер» с нападающего «Зенита» Юнаева

22 февраля в Доме футбола состоялось заседание комитета РФС по статусу игроков, на котором было принято решение удовлетворить заявление «Зенита» о признании отсутствия статуса «легионер» у нападающего Бени Юнаева.
Кроме того, было удовлетворено заявление «Анжи», РФС признал отказ в регистрации защитника Александра Жирова со стороны РФПЛ по основаниям, изложенным в письме ответчика от 21 февраля 2017 года, неправомерным.
«Обязать НП «Российская футбольная Премьер-Лига» повторно рассмотреть вопрос о регистрации футболиста-профессионала Жирова А.В. (24.01.1991 г. р.) за ООО «ФК «Анжи» г. Махачкала», — говорится на официальном сайте РФС.