Ребко: футболисты «Луча-Энергии» поставили свои условия – ждём денег

Полузащитник «Луча-Энергии» Алексей Ребко рассказал, почему игроки отправили в клуб письмо о приостановлении рабочей деятельности.
«Сегодня мы отправили письмо в клуб о том, что мы приостанавливаем рабочую деятельность. Мы не будем выходить на вечернюю тренировку и все последующие. Будем ждать выплат от руководства клуба. Сейчас мы контактируем только с начальником команды, который находится вместе с нами на сборах, всю информацию узнаём от него. Ходят слухи, что на этой неделе перед нами закроют долги за октябрь. Нас это не устраивает, мы видим, куда всё движется. Пока мы находимся на сборе в Турции. Из клуба нам никто не звонил. Обратных билетов у нас тоже нет. Мы даже не знаем реакцию руководства на наше решение.
Нет уверенности, что мы кому-то нужны. Видимо, клуб «Луч-Энергия» никому не нужен. Сейчас мы поставили свои условия – ждём денег. Если нам правда выплатят только за октябрь, это сильно ситуацию не изменит. Мы ждём погашения всех долгов», — сказал Ребко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.