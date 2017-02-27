Хендерсон не сыграет против «Лестера» и может пропустить матч с «Арсеналом»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон угодил в лазарет в преддверии матча 26-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити». Об этом сообщает The Guardian.
Капитан мерсисайдцев получил травму на тренировке и будет вынужден пропустить сегодняшнее противостояние, которое начнётся в 23:00 мск. Врачи опасались, что у 26-летнего футболиста перелом, но обследование выявило сильный ушиб. Джордан Хендерсон может также пропустить матч 27-го тура с «Арсеналом», который состоится 4 марта.
Это уже второе серьёзное повреждение Хендерсона. В начале января футболист повредил пятку и пропустил 13 дней.