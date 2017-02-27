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Митрюшкин вошёл в сборную тура чемпионата Швейцарии

27 февраля 2017, понедельник. 17:02. Футбол
Российский голкипер Антон Митрюшкин, который выступает за «Сьон», второй раз подряд попал в символическую сборную тура швейцарской Суперлиги. Об этом говорится на официальной странице «Сьона» в «Твиттере».

Митрюшкин отстоял на ноль в матче 22-го тура с «Лозанной» (1:0), продлив свою сухую серию до двух игр.

Также в символическую сборную попал бывший защитник московского «Спартака» Марек Сухи, который ныне выступает за «Базель». В матче с «Люцерном» чех отметился голом, а «Базель» выиграл (3:1).

Всего в нынешнем сезоне 21-летний голкипер принял участие в 22 матчах чемпионата Швейцарии и пропустил 36 голов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Базель ФК Сьон Антон Митрюшкин Марек Сухи
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