Защитник «Атлетико» приговорён к 30 дням общественных работ за домашнее насилие

Мадридский суд приговорил защитника «Атлетико» Лукаса Эрнандеса к 30 дням общественных работ за домашнее насилие в отношении своей подруги Амелии. 3 февраля 21-летний французский футболист был арестован за избиение девушки в состоянии алкогольного опьянения, сообщает AS.
Амелия также напала на игрока в ходе ссоры, поэтому суд вынес ей аналогичное наказание — 30 дней общественных работ, а также штраф € 180. Эрнандесу и девушке запрещено контактировать в течение шести месяцев.
Обвинение просило для Эрнандеса семь месяцев лишения свободы, а для Амелии – шесть месяцев.