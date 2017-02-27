«Арсенал» интересуется защитником «ПСЖ» Курзава

«Арсенал» проявляет интерес к защитнику «ПСЖ» Лейвину Курзава, информирует интернет-портал Sky Sports. «Канониры» хотят укрепить левый фланг обороны, и французский футболист является одним из обсуждаемых в клубе вариантов.
Курзава оценивается примерно в € 20 млн. 24-летний защитник перешёл в «ПСЖ» из «Монако» в 2015 году за € 23 млн.
В этом сезоне по итогам 27 туров чемпионата Франции Курзава принял участие в 15 матчах, отметившись 2 голами и столькими же результативными передачами.
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