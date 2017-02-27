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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Агент: в офис «Локо» вызывали мать Миранчука и говорили: «Сейчас или никогда»

27 февраля 2017, понедельник. 18:45. Футбол
Агент Павел Андреев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, рассказал свою точку зрения по ситуации со своим клиентом.

«В августе 2016 года «Локомотив» вышел на нас с предложением о продлении действующего соглашения. Алексей всё так же хотел остаться в родном клубе, поэтому первичные переговоры прошли легко. Мы договорились о новом контракте на срок до 30 июня 2020 года. И, что особенно важно, с условием, позволяющим футболисту через два года самовыкупиться, чтобы перейти в зарубежный клуб, играющий в Лиге чемпионов (и только в такой клуб) за весьма внушительную сумму — 16 млн евро. Условие было крайне важно для Алексея, оно касалось исключительно возможности его профессионального роста. Эта история никак не про деньги.

Вскоре клуб прислал проект нового трудового договора. 7 сентября 2016 года в офисе «Локомотива» состоялась встреча, на ней присутствовал президент клуба Илья Геркус. Там все стороны ещё раз подтвердили условия, изложенные в проекте договора. Вопрос вызвали лишь отдельные формулировки, имевшие сугубо второстепенное значение. В связи с этим юристам дали неделю на их согласование.

15 сентября нас уведомили, что руководство «Локомотива» решило в одностороннем порядке отказаться от ранее достигнутых договорённостей по наиболее важным пунктам. Мало того, клуб почему-то решил существенно уменьшить заработную плату игрока, размер которой ранее был согласован лично Геркусом и Миранчуком. Также было исключено условие о праве игрока на самовыкуп за 16 млн евро через два года, чтобы перейти в европейский клуб.

Дальше – больше. После одной из тренировок на базе в Баковке люди из клуба посадили Алексея в машину. Его настоятельно попросили никому не звонить и привезли в офис на Черкизовскую. Там в присутствии президента клуба и срочно вызванной матери игрока его пытались, образно говоря, заставить подписать заранее подготовленный контракт. Говорили: «Сейчас или никогда», что-то вроде того. Представители клуба не придумали ничего лучше, чем сказать молодому игроку и его матери, что он недостоин тех денег, которые были озвучены ему ранее. И предложили существенно заниженный контракт.

Не могу оценивать это иначе как попытку обмануть Миранчука. Как ещё назвать ситуацию, когда человеку подсовывают на подпись документ с условиями, которые никогда ранее даже не обсуждались? Немудрено, что после этого отношение Алексея к руководителям клуба, мягко говоря, изменилось. А как может не измениться отношение к людям, которые не отвечают за свои слова, хитрят, да ещё и прямо говорят футболисту, что не считают его заслуживающим тех денег, которые ранее сами ему предлагали? Затем пошла неприкрытая травля в прессе. Посмотрите, кто писал эти статьи, в которых игрока выставляли бездарным рвачом. Одни и те же издания, одни и те же авторы», — цитирует Андреева «Матч ТВ».

«Думаем о подаче иска». «Локо» отвечает агенту Миранчука
Источник: Матч ТВ Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив Алексей Миранчук Илья Геркус
Новости. Футбол
27 февраля 2017, понедельник
19:26 Каннаваро: не стал бы приглашать Тотти в Китай, мне нужны молодые игроки
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