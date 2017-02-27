Судья Мансано, которого обвинили в помощи «Реалу», обслужит матч «Барселоны»

Судья Хесус Хиль Мансано, который подвергся критике за свою работу на матче 24-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Реалом» (2:3), получил назначение на поединок 26-го тура «Барселона» — «Сельта», сообщает Marca.
Президент «Вильярреала» Фернандо Роиг после встречи с мадридцами заявил, что арбитр покинул стадион с сумкой «Реала», а защитник «Барсы» Херард Пике опубликовал скандальное сообщение в «Твиттере», отметив, что судьи, в том числе тот же Мансано, слишком лояльны к «Реалу». После этого судейский комитет инициировал расследование в отношении Роига и Пике.
На текущий момент «Барселона» уступает «Реалу» в турнирной таблице Примеры 1 очко, но у мадридцев есть игра в запасе. Матч «Барселона» — «Сельта» состоится 4 марта.