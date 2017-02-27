Вратарь ПСВ: если бы не система фиксации гола, судья не засчитал бы такого мяча

Голкипер ПСВ Йерун Зут, который пропустил в свои ворота курьёзный мяч в матче 24-го тура чемпионата Нидерландов с «Фейеноордом», раскритиковал систему фиксации взятии ворот.
На 82-й минуте встречи при счёте 1:1 Зут, держа мяч одной рукой и пытаясь подняться на ноги, занёс его за вратарскую линию. Система взятия ворот подала сигнал о том, что мяч пересёк линию, только в тот момент, когда вратарь стал подниматься на ноги. ПСВ в оставшееся время отыграться не сумел и потерпел поражение со счётом 1:2.
«Это полный *****ц, технология решила исход матча! Всё могло бы закончиться иначе, если бы не этот гол. Если бы не сигнал системы, судья точно не засчитал бы взятия ворот. Это очень тяжёлый удар», — цитирует Зута Telegraph со ссылкой на голландское телевидение.
Посмотреть видео курьёзного гола можно в «Твиттере».