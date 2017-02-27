А. Ребров: во вратарском коллективе «Спартака» нет никаких проблем

Вратарь «Спартака» Артём Ребров рассказал о своих отношениях с двумя другими голкиперами красно-белых — Сергеем Песьяковым и Александром Селиховым.
«С Серёгой Песьяковым у нас сложившиеся хорошие отношения. Мы давно друг друга знаем, дружим даже семьями. У нас не какой-то закрытый клуб. Мы всегда открыты и рады новым людям. Саша Селихов хорошо вошёл, мне кажется, он всё схватывает на лету, с интересом относится ко всем упражнениям. Поэтому могу всех успокоить — во вратарском коллективе никаких проблем», — цитирует Реброва пресс-служба «Спартака».