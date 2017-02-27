Бенитес: хотел бы я знать, откуда взялись эти слухи про Китай

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес опроверг слухи, согласно которым он может продолжить карьеру в чемпионате Китая.
«Хотел бы я знать, откуда взялись эти слухи. Я не знаю и не могу ничего сказать по этому поводу. В начале сезона многие говорили о китайских клубах, но эти слухи стали для меня полным сюрпризом», — цитирует Бенитеса Sportsmole.
Контракт Бенитеса с «Ньюкаслом» истекает летом 2019 года. В нынешнем сезоне Чемпионшипа «сороки» после 33 туров располагаются на втором месте в турнирной таблице.