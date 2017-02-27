Фридель: у Кейна нет слабых мест, его ждёт абсолютно выдающаяся карьера

Бывший вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Брэд Фридель поделился впечатлениями от игры форварда «шпор» Гарри Кейна против «Сток Сити» в матче 26-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Уайт Харт Лэйн» и завершилась со счётом 4:0. Кейн оформил хет-трик.
«Кейн — замечательный футболист, и он доказал это. Не сомневаюсь, что его ждёт абсолютно выдающаяся карьера. Как-то я видел его в академии, он уже тогда выделялся. У Гарри всегда было феноменальное отношение к делу. Он опасен в любой точке, потому что в его игре нет слабых мест. Дриблинг, удар с обеих ног, движение, поиск свободных зон — вратари просто не знают, к чему готовиться», — сказал Фридель в эфире talkSPORT.