Каррагер: сочувствую Лукасу, но он не должен играть в центре обороны «Ливерпуля»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, ныне работающий футбольным экспертом на английском телевидении, раскритиковал номинального полузащитника мерсисайдцев Лукаса Лейву, который вышел на выездной матч АПЛ с «Ливерпулем» (1:3) в центре обороны.
«Перед матчем и по ходу первого тайма я говорил, что левая часть защиты «Ливерпуля» может стать проблемой, потому что туда будет смещаться Джейми Варди. Я сочувствую Лукасу, его будут сильно критиковать поле матча, но он не должен играть в центре защиты. У него нет необходимых качеств для игры на этой позиции — рост, мощь, скорость. Думаю, если постоянно задействовать игрока на не родной для него позиции, рано или поздно это даст о себе знать. Варди нащупал эту точку», — сказал Каррагер в эфире Sky.