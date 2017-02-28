«Реал» подаст жалобу по поводу трансляций его матчей

Руководство мадридского «Реала» подаст официальную жалобу в профессиональную футбольную лигу Испании касательно трансляции матчей с участием «сливочных», сообщает Marca.
В «Королевском клубе» считают, что во время трансляций некоторых игр чаще показывались в повторе эпизоды, которые вредили «Реалу» и были на руку соперникам. И наоборот, спорные эпизоды, в которых принимались решения в пользу соперников, не показывались настолько же часто. Речь, в частности, о выездной игре с «Барселоной» (1:1) в 14-м туре Примеры и о матче 24-го тура с «Вильяррелом», в котором «сливочные» одержали нелёгкую победу со счётом 3:2. Некоторые решения судей в этой игре вызвали полемику