Григорян: «Анжи» многие списали в аутсайдеры, а я вижу у нас огромный потенциал

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян выразил уверенность, что у его команды есть большой потенциал, несмотря на то что махачкалинский клуб серьёзно обновил состав в зимнее трансферное окно.
«У нас сейчас очень хорошие стартовые позиции. Я даже их озвучиваю, зная психологию людей, футболистов и тренеров. Сейчас нас многие списали в аутсайдеры. Во-первых, неопытный тренер, А для многих не просто неопытный, но ещё и необоснованно амбициозный. Во-вторых, команда, которая поменялась практически на сто процентов. Пришли игроки из первого дивизиона или те, кто не имел большой практики в Премьер-лиге.
В силу традиций всё это будет соперников расхолаживать. Даже после того как я сейчас произношу это и знаю, что меня услышат, всё равно нас будут недооценивать. А я же вижу в нас огромный потенциал. И прежде всего он в нашем настоящем желании добиться чего-то серьёзного. Именно отсутствие игровой практики, а также стремление некоторых игроков наконец-таки в Премьер-Лиге себя реализовать будет движущей силой», — цитирует Григоряна еженедельник «Футбол».