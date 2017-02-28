«Рубин» вернётся на «Казань Арену» к матчу с «Зенитом» 31 марта

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о ходе подготовки «Казань Арены» к Кубку конфедераций и сообщил, что «Рубин» вернётся на стадион к матчу с питерским «Зенитом». Эта встреча запланирована на 31 марта в рамках 21-го тура РФПЛ.
«Остаётся не так много времени до начала турнира. Задачей пятого визита было расписать дорожную карту того, как мы готовимся. У нас есть чёткий график. В мае мы проведём два тестовых матча с «Уфой» и ЦСКА, на которых адаптируем все условия и проведём репетицию Кубка конфедераций. Нас ждёт фантастический футбол с точки зрения жеребьёвки, и нам достались фантастические команды. Постараемся сделать всё, чтобы в городе было комфортно тем, кто приедет поболеть и поработать.
Мы планируем, что «Рубин» вернётся сюда в конце марта и доиграет все матчи до начала Кубка конфедераций. Будем смотреть в динамике на ситуацию, но уверены, что матчем с «Зенитом» мы откроем здесь футбольный сезон», – цитирует Леонова «БИЗНЕС Online».