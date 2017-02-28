Дайкс не считает фанатов «Ростова» и «МЮ» самыми агрессивными из оставшихся в ЛЕ

Представитель компании Supporters direct Стюарт Дайкс, которая сотрудничает с УЕФА по вопросам болельщиков, ответил на вопрос о том, действительно ли фанаты «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» самые агрессивные из всех оставшихся команд в Лиге Европы.
«Болельщики «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» самые агрессивные из всех оставшихся команд в Лиге Европы? Думаю, это стереотип, который сложился по отношению ко всем английским болельщикам, ассоциирующимися с «Манчестер Юнайтед», поэтому все думают, что они самые агрессивные. Всё это раздувается прессой. Поэтому важно провести разговор между представителями болельщиков обоих клубов. Они должны встретиться и рассказать о том, кто приезжает в страну. Ожидаю ли каких-то столкновений? Только не от болельщиков «МЮ».
Приведу пример. На матч Лиги чемпионов «Монако» – «Тоттенхэм» сократили количество билетов для английских болельщиков. Считалось, что из Англии прибудет очень много хулиганов. Но оказалось, что на футбол приехали 50-летние мужчины с жёнами. Образ английского агрессивного болельщика противоречит тому, что есть на самом деле. Вот почему нужно заранее обсудить, кто планирует посетить матч в Ростове-на-Дону», — передаёт слова Дайкса корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.
«Ростов» и «Манчестер Юнайтед» сыграют между собой на стадии 1/8 финала.