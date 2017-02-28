Глава «Томи»: о вывешивании белого флага и уходе из РФПЛ не может быть и речи

Президент «Томи» Сергей Жвачкин прокомментировал получение клубом 200 млн рублей от компании «Газпром нефть». Деньги пойдут на погашение задолженности клуба, в первую очередь по заработной плате за 2016 год и налоговым платежам.
«Наша команда «Томь» продолжает выступать в российской футбольной Премьер-Лиге, сохраняет профессиональный статус. Не может быть и речи о том, чтобы вывесить белый флаг и покинуть чемпионат. Вы (работники клуба, тренеры и игроки. — Прим. „Чемпионата“) проявили сибирский характер в сложной ситуации, в которой оказался клуб. Мы начали из неё выходить и уже решили половину проблем. Уверен, в ближайшее время решим и оставшиеся. А ваша задача — показать игру, доказать спонсорам, болельщикам и в первую очередь самим себе, что томичи вправе выступать в профессиональной лиге», — приводит слова Жвачкина пресс-служба администрации Томской области.