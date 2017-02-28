Фарфан пропустит матч с «Тосно», участие Ан. Миранчука под вопросом

По информации «Чемпионата», полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан, который получил повреждение связки голеностопного сустава в контрольном матче на сборе в Испании с норвежским «Стрёмсгодсетом» (0:1), точно не примет участия в игре 1/4 финала Кубка России с «Тосно». Полузащитник Антон Миранчук продолжает заниматься по индивидуальной программе.
Встреча «Локомотив» — «Тосно» состоится 1 марта в Москве на стадионе «Локомотив» и начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России.