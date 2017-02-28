Оляс: «Лион» хочет удержать Толиссо и Ляказетта, победа в ЛЕ многое бы упростила

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс сообщил, что клуб хочет удержать полузащитника Корентина Толиссо и форварда Александра Ляказетта.
«Скауты многих клубов наблюдают за нашими игроками. Это не очень хорошие новости со спортивной точки зрения, потому что они означают, что мы можем потерять своих лидеров. Но когда я говорил, что у „Лиона“ есть большой запас хороших игроков, то не имел в виду, что клуб хочет продать Ляказетта и Толиссо.
Те, кто пишет подобное, ошибаются. Наш приоритет — удержать лидеров. Было бы здорово выиграть Лигу Европы и получить место в ЛЧ, это многое бы упростило», — цитирует Оляса Football Italia.