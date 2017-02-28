Зидан: Иско и Мората заслуживают больше игрового времени в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан согласился с тем, что полузащитник Иско и форвард Альваро Мората заслуживают больше игрового времени в нынешнем сезоне. В гостевом матче предыдущего тура Примеры с «Вильярреалом» Иско появился на поле на 62-й минуте, а Мората вышел на замену на 77-й минуте и забил победный гол.
«Нет никаких сомнений, что Иско и Мората заслуживают больше игрового времени. Они здорово вошли в игру с замен в матче с «Вильярреалом» и изменили ход встречи. Я рассчитываю на каждого члена своей команды.
Перед выходом на поле Мораты я дал ему пару тактических советов, сказал, чтобы он постоянно находился в штрафной. В итоге ему удалось забить, а «Реал» набрал три важных очка», — цитирует Зидана AS.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Иско принял участие в 18 матчах (11 — в основе), забил пять мячей и отдал четыре голевых передачи. Мората сыграл в 16 играх (7 – в основе), отличился восемь раз и отдал два результативных паса.