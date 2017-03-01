Рейна: в эпизоде с пенальти в матче с «Ювентусом» я не мог испариться

Голкипер «Наполи» Пепе Рейна раскритиковал работу судейской бригады во главе с Паоло Валери в первом матче 1/4 финала Кубка Италии с «Ювентусом». Встреча проходила в Турине и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Два гола из трёх туринцы забили с пенальти. Во втором случае 11-метровый был назначен за фол Рейны на Хуане Куадрадо.
«Мы провели хороший первый тайм, но во второй половине из-за арбитра всё изменилось. Результат был предопределён судейскими решениями.
Я не мог испариться в эпизоде со вторым пенальти. Или вратарям нельзя касаться даже мяча? Я считаю, что сыграл в мяч, а Куадрадо должен был или перепрыгнуть через меня, или пробежать мимо. И мне кажется, что стоит больше говорить об эпизоде, в котором арбитры не назначили пенальти за фол на Альбиоле. Тот пенальти был гораздо более очевидным, чем в случае с Куадрадо. Конечно, нам нужно улучшать свою игру, но я очень зол на арбитров. Это несправедливо», — приводит слова Рейны Rai Sport.