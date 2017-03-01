«Вильярреал» поддержал судей матча с «Реалом»

Руководство «Вильярреала» выступило с официальным заявлением относительно судейства в домашнем матче 24-го тура Примеры с мадридским «Реалом» (2:3).
Как сообщает Marca, в заявлении, в частности, говорится: «Вильярреал» хочет выразить полную поддержку всем арбитрам. Мы всегда защищали честность и независимость судей. Клуб понимает сложную работу судей, принимая любые их действия и ошибки как часть футбольного спектакля. «Вильярреал» полностью верит в профессионализм, неподкупность и верность арбитров принципам честной игры».
После матча с «Реалом» президент «Вильярреала» Фернандо Роиг сделал комментарии относительно главного арбитра встречи Хесуса Хиля Мансано, которые вызвали большой резонанс.