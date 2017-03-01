Два фаната «Лестера» начали сбор денег на возведение памятника Раньери

Два болельщика «Лестер Сити» начали сбор денег на возведение памятника итальянскому тренеру Клаудио Раньери, который недавно был уволен с поста главного тренера «лис». Об этом сообщает ВВС.
Фанаты «Лестера «Джеймс Диллон и Джош Филлипс планируют собрать до £ 10 тыс., но пока смогли выручить £ 770. Ранее наставник «Торино» Синиша Михайлович сказал, что итальянцу должны поставить памятник.
Под руководством Клаудио Раньери «Лестер» в сезоне-2015/16 впервые в истории выиграл золото английской Премьер-лиги.