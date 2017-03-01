Виталий Дьяков переведён из основного состава в «Динамо-2»

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Динамо» Виталий Дьяков переведён в дублирующий состав команды – выступающее во втором дивизионе «Динамо-2». Кроме того, футболисту закрыт доступ к медицинскому штабу основного состава.
У защитника действующий контракт с клубом до июня 2018 года. Первую часть сезона Дьяков провёл в аренде в «Томи», однако затем по финансовым соображениям сибирский клуб досрочно расторг договор. В рамках плана по разгрузке зарплатной ведомости бело-голубые предприняли новые попытки трудоустроить футболиста, однако договориться с «Анжи», интересовавшимся защитником, не удалось, а других вариантов найти не получилось. В последний день трансферного окна, в соответствии с требованиями регламента, «Динамо» дозаявило футболиста на вторую часть сезона ФНЛ. В ближайшее время игрок будет тренироваться с «Динамо-2» и не рассматривается как футболист основного состава бело-голубых.