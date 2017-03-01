Панченко: я счастлив быть в «Динамо»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко, правами на которого владеет ЦСКА, прокомментировал своё решение остаться в стане бело-голубых.
Ранее стало известно, что «Динамо» воспользуется опцией преимущественного права выкупа в арендном соглашении игрока, о чём уже официально уведомило ЦСКА.
«На моё решение остаться повлиял прогресс в „Динамо“, отношение ко мне клуба и болельщиков. Я счастлив быть в „Динамо“!» — приводит слова Панченко «твиттер» Fcdin.com.
«Панченко был не в аренде, а на просмотре. И будет на просмотре в „Динамо“ лет до 40», — заявил главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев.