Кирсанов: «Сибирь» выглядела достойно на фоне команды Премьер-Лиги

Главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов остался доволен игрой своих подопечных в гостевом четвертьфинальном матче Кубка России с «Рубином» (0:1).
«Сегодня была первая официальная игра как у нас, так и у «Рубина». Считаю, игра смотрелась, и мы выглядели достойно на фоне команды Премьер-Лиги. Даже в концовке, если бы мы забили, неизвестно. как бы сложился матч. Но не забиваешь ты – забивают тебе. Мне игра понравилась.
Наша команда в стадии становления, пытаемся играть по-другому, у нас только всё формируется. Доволен игрой, самоотдачей, самоотверженностью игроков. Вас поздравляю с выходом в полуфинал Кубка России», — заявил наставник «Сибири», слова которого приводит официальный сайт «Рубина».