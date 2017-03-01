Гладкий, отказавшийся играть в России, продолжит карьеру в «Карпатах»

Нападающий киевского «Динамо» Александр Гладкий перейдёт в «Карпаты» на правах аренды, сообщил генеральный директор львовян Юрий Дячук-Ставицкий.
«У нас есть договорённость по Гладкому. Он дал согласие, «Динамо» дало согласие, и мы дали согласие, чтобы Гладкий был у нас. Речь идёт об аренде до конца сезона», — цитирует Дячука-Ставицкого ua.tribuna.com со ссылкой на телеканал «Футбол 1».
Украинский форвард уже выступал за «Карпаты» с 2012 по 2014 год. Ранее сообщалось, что он отказался от предложения «Крыльев Советов» по политическим причинам.