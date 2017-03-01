Власти Рима наградят Раньери за успех с «Лестером»

Бывший главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери будет награждён властями Рима в знак признания его достижений с английским клубом, сообщает Football Italia.
«Мы пригласили Клаудио Раньери в Капитолий, чтобы вручить ему награду от лица мэра Вирджинии Раджи и администрации за его работу в «Лестере», кульминацией которой стала историческая победа в английской Премьер-лиге и выход в плей-офф Лиги чемпионов. Раньери, который родился в Риме и рос в наших районах Сан-Сабе и Тестачио, переписал историю команды, которая стала гордостью британских, итальянских и римских болельщиков по всему миру», — сказал президент спортивного комитета Рима Даниэле Фронджиа.
Раньери возглавил «Лестер» летом 2015 года и в первом же сезоне привёл клуб к первой в его истории победе в чемпионате Англии. 23 февраля он был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды в нынешнем сезоне.