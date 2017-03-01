Экс-наставник «Сибири» Криушенко назначен и.о. главного тренера сборной Беларуси

Бывший наставник «Сибири» Игорь Криушенко, ныне возглавляющий белорусское «Торпедо-БелАЗ», был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Беларуси, сообщает официальный сайт Ассоциации белорусской федерации футбола.
«Сегодня состоялась встреча между председателем АБФФ Сергеем Румасом и белорусским тренером Игорем Криушенко. Итогом разговора стала договоренность о назначении отечественного специалиста на пост главного тренера национальной сборной страны в качестве исполняющего обязанности. Документально отношения будут оформлены в ближайшие дни», — говорится в сообщении пресс-службы.
В январе в СМИ сообщалось, что на пост главного тренера сборной Беларуси претендовали россияне: Николай Писарев, Александр Бородюк и Валерий Карпин.