Сёмин: победный результат — самое главное, что сегодня нужно «Локомотиву»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал домашнюю победу над «Тосно» (1:0) в четвертьфинале Кубка России.
«Команда показала на поле победный результат, а сегодня это самое главное, что нам нужно. Мы в полуфинале. Посмотрите, какие напряжённые были все четвертьфинальные матчи. Это старт сезона, практически все в одинаковом состоянии. Футбол был напряжённый, может быть, не красивый, но изобиловал многими единоборствами, в которых мы даже эпизодически где-то уступали. Очень хорошо сыграли в обороне. В целом мы это и планировали.
Что касается Ари, то он должен был забить. Показал себя неплохо, но он форвард и должен забивать такие моменты, которые у него были. Рекламировать его нет смысла. Его все знают в российской лиге, это хороший игрок, и, думаю, он нам окажет большую помощь», — заявил Сёмин в эфире телеканала «Наш Футбол».