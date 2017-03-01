Мещеряков: несколько минут в матче «Локомотива» с «Тосно» мне понравились

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал победу над «Тосно» (1:0) в матче 1/4 финала Кубка России. В следующей стадии турнира клуб сыграет с «Уфой».
«Мне показалось, что офсайда в моменте с отменённым голом не было. У меня нет претензий к судейству, но одни судьи стоят на поле и им видно с их позиции, а мы смотрим 55 повторов.
В целом же в подвижках «Локомотива» результат есть. Не хочу оценивать первую игру, рано ещё. Несколько минут мне понравились. До матча с «Уфой» в полуфинале Кубка ещё есть время. У нас и до этого есть игры, которые надо выигрывать.
Что касается Алексея Миранчука, думаю, и болельщики «Локомотива» показали, что, если человек отдаёт себя на поле игре за команду, то к нему претензий нет», — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Руслан Дергалов.