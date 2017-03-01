Ал. Миранчук не ожидал поддержки от болельщиков «Локомотива» в матче с «Тосно»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, ставший автором гола в четвертьфинальном матче Кубка России с «Тосно» (1:0), признался, что не ожидал поддержки от болельщиков «железнодорожников», а также поделился впечатлениями от игры новичка команды нападающего Ари.
«Очень рад, что забил сегодня, и всё. На все разговоры вокруг меня не обращаю внимания. Болельщики меня сегодня поддерживали, я не ожидал этого. Вообще ничего не ожидал от болельщиков. Я в команде и стараюсь приносить результат и пользу. Своё будущее оставлю без комментариев.
Это первая официальная игра в году, всегда бывает тяжело, тем более кубковый матч и отличный соперник. Матч дался мне тяжело, устал в конце. Кубковые игры всегда другие, они на вылет, и все отдают все силы. Если в сезоне будем побеждать со счётом 1:0, то никто не откажется от такого и будут рады.
Никого не устраивает наше место в таблице, но мы будем работать. Посмотрим, как проведём первый матч, он всё покажет. Мне понравилось, как сыграл Ари сегодня. Делал всё, что от него требуется: хорошо цеплялся за мячи и обострял. Ему остаётся только забить», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.