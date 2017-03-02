Фанаты «Лацио» скандировали расистские кричалки в адрес игрока «Ромы» Рюдигера

Первый полуфинальный матч Кубка Италии между «Лацио» и «Ромой», который завершился со счётом 2:0 в пользу подопечных Симоне Индзаги, ознаменовался расистским скандалом. По ходу первого тайма болельщики «Лацио» несколько раз оскорбляли защитника «Ромы» Антонио Рюдигера, сообщает The Guardian.
Диктору по стадиону пришлось объявить, что матч будет прерван, если болельщики продолжат в том же духе. Лишь после этого фанаты «Лацио» успокоились.
Ответная встреча между «Ромой» и «Лацио» состоится 5 апреля также на стадионе «Олимпико» в Риме.