Марсело: мы на стороне Бэйла, такие эпизоды порой случаются в футболе

Защитник «Реала» Марсело прокомментировал итоги матча 25-го тура Примеры с «Лас-Пальмасом» (3:3). «Сливочные» остались вдесятером после удаления Гарета Бэйла за неспортивное поведение при счёте 1:1, затем пропустили два мяча, а в концовке героически вырвали ничью благодаря дублю Криштиану Роналду.
«Бэйл — взрослый человек и сам знает, что делать можно, а что — нет. Мы на его стороне. Такое порой случается в футболе. Будем надеяться, это последний подобный случай в текущем сезоне. Нам нужно прибавлять во многих аспектах и показывать тот футбол, к которому мы привыкли. За „Лас-Пальмас“ играют хорошие футболисты, и они заставили нас как следует поработать. Мы смогли вырвать ничью, но нам было очень тяжело», — приводит слова Марсело Marca.
Видео эпизода с удалением Бэйла можно посмотреть на официальном канале Ла Лиги в YouTube.