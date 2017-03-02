Виллаш-Боаш опубликовал фото с Робсоном в честь 300-го матча в качестве тренера

Главный тренер «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш опубликовал фотографию с легендарным британским тренером Бобби Робсоном, который в 1995 году дал португальцу первую работу. В возрасте 16 лет Виллаш-Боаш стал одним из тренеров молодёжной команды «Порту», а позже с подачи британца отправился в Шотландию для получения тренерской лицензии.
«1 апреля в игре с „Гуанчжоу Эвергранд“ состоится мой 300-й матч в качестве тренера. До этого я буду ежедневно публиковать разные фотографии. Это моё фото с Бобби Робсоном — то, с чего всё начиналось», — подписал фотографию, опубликованную в «Инстаграме», португалец.
Посмотреть фото можно в официальном «инстаграме» Виллаш-Боаша.