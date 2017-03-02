С. Рамос: игроки «Реала» не говорят о судьях и не пишут глупости в «Твиттере»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос отметил после домашнего матча 25-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (3:3), что не склонен обсуждать действия главного арбитра Давида Фернандеса Борбалана. Рефери на 47-й минуте удалил с поля полузащитника хозяев поля Гарета Бэйла.
«Игроки «Реала» не говорят о судьях и не пишут глупости в «Твиттере». Нам необходимо заняться самокритикой, поскольку мы уже потеряли важные очки. Когда остаёшься в меньшинстве, приходится тратить вдвое больше сил. Однако наша команда сумела побороться», — приводит слова Рамоса Marca.