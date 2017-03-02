На благоустройство прилегающей к «Волгоград Арене» территории выделят 3 млн руб.

В Волгограде в настоящее время ищут подрядчика для выполнения проекта обустройства территории, прилегающей к стадиону чемпионата мира — 2018. Как сообщает ИА «Высота 102», начальная цена открытого конкурса составляет 3 млн рублей.
Вокруг стадиона, согласно технической документации, планируется возведение целого комплекса объектов, среди которых: площадки для билетирования, аккредитации, пункт досмотра, центр волонтёров, парковки, в том числе, отдельные для инвалидов, службы безопасности, VIP-персон и СМИ. Проектная организация должна предусмотреть в документации асфальтирование периметра стадиона, устройство проездов, пешеходных дорожек, освещения, при необходимости взрывозащитных конструкций, а также инженерных сетей и озеленение.
Заказчиком работы выступает МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда». Пока неизвестно, во сколько обойдётся обустройство прилегающей к спортивной арене территории.