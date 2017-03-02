С. Индзаги: расистские кричалки фанатов в адрес Рюдигера? Я ничего не слышал

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги сказал, что не слышал расистских кричалок со стороны фанатов «орлов», которые по ходу матча 1/2 финала Кубка Италии оскорбляли защитника «Ромы» Антонио Рюдигера. Диктору по стадиону даже пришлось объявить, что матч будет прерван, если болельщики продолжат в том же духе. Лишь после этого фанаты «Лацио» успокоились.
«Я ничего не слышал. Если это произошло, это, конечно, неправильно и нет никакого оправдания. В то же время хочу поблагодарить фанатов за поддержку, они были невероятными. Их поддержка очень важна», — сказал Индзаги в эфире Rai Sport.
«Лацио» обыграл «Рому» в первом полуфинальном матче (2:0). Ответная встреча состоится 5 апреля.